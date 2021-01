Live Non è la D’Urso, Walter Zenga contro le sfere: “devo dire ai miei figli cose che loro non sanno” | Video Mediaset

Walter Zenga a Live Non è la D’Urso affronta le cinque sfere e si difende dalle accuse degli sferati. La prima è Simona Izzo che commenta: “voglio dirle cosa ho visto ‘lei è una montagna innevata e di fronte a lei c’era un ragazzo nudo, emotivamente molto turbato e mi aspettavo a nome di tutte le donne e mamme, mi aspettavo che lei si commuovesse, non dico piangesse, ha un controllo marziale. Come mai non si è commosso?”. L’ex portiere replica: “ha fatto un bellissimo discorso, non fa una piega e mi piace che lei ha sottolineato questo rapporto che non ha colto. Quando lui uscirà da lì lo chiamerò, volevo fargli notare che non avevo nessun rancore e risentimento”.

Contro l’allenatore c’è anche Roberto Alessi che domanda: “se i ragazzi hanno problemi con te è per colpa di Roberta Termali?. Una domanda a cui Zenga replica: “se tu ascolti solo una persona è chiaro che non puoi sentire l’altro. E’ chiaro che devo dire ai miei figli cose che loro non sanno e devo dirgli la mia verità“.

Questo e tanto altro nel video Mediaset del confronto di Walter Zenga contro le 5 sfere.

