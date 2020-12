Live – Problemi muscolari per Koulibaly (ma per ora resta in campo)

Quando l’orologio segna 25′ minuti di gioco il difensore azzurro Kalidou Koulbialy, inizia a patire qualche fastidio muscolare che preoccupa non poco lo staff sanitario del Napoli. Il giocatore senegalese, dopo aver ricevuto palla da Fabian, si tocca con insistenza il quadricipide della coscia sinistra. Gattuso manda subito Manolas a scaldarsi ma per ora non effettual il cambio. La speranza è che non sia nulla di grave.

Il momento in cui Koulibaly avverte dolore

