LIVE | Quirinale, seconda giornata di votazioni. Pd e Iv bocciano Frattini

Di Antonio Bravetti, Ugo Cataluddi, Vittorio Di Mambro, Alfonso Raimo, Federico Sorrentino

ROMA – Dopo il primo giorno di votazioni in cui ha trionfato la scheda bianca, oggi a Montecitorio si riparte con il secondo tentativo di elezione del nuovo presidente della Repubblica. La ‘chiama’ per i 1.009 grandi elettori è alle ore 15. Il quorum è di 673 voti, e lo sarà ancora fino a domani. Da giovedì, invece, basteranno 505 voti per eleggere il nuovo Capo dello Stato.

ORE 13.02 – TAJANI: “CASINI? NON È DI CENTRODESTRA”

“Casini? Non è certamente un uomo del centrodestra. Noi non poniamo veti ma è inaccettabile che vengano posti da altri su figure di centrodestra. Riteniamo che chiunquevada al Qurinale il giorno dopo si spoglia della sua veste politica”. Così il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, entrando a Montecitorio. “Presenteremo una rosa di nomi di alto profilo che hanno le caratteristiche necessarie per fare il presidente della Repubblica”, ha concluso.

ORE 12.56 – SINISTRA ITALIANA ED EUROPA VERDE: “VOTEREMO MANCONI”

“I parlamentari di Europa Verde e Sinistra italiana voteranno presidente della Repubblica Luigi Manconi, già senatore della Repubblica e presidente della commissione parlamentare straordinaria per la tutela dei diritti umani e direttore dell’ufficio nazionale anti discriminazioni razziali. Luigi Manconi è persona che ha servito le istituzioni e ha fatto della politica un luogo dove dare la voce agli ultimi e ha promosso la mobilitazione intorno alla drammatica vicenda di Giulio Regeni di cui oggi ricorre l’anniversario della sua scomparsa. Luigi Manconi è un’ecologista, un garantista, profondo conoscitore della nostra Costituzione e forte difensore dello Stato di diritto ed è il politico che si è battuto per combattere i casi di malagiustizia come quello di Federico Aldrovandi e Stefano Cucchi. La sua candidatura è per noi anche una risposta a quanto di grave sta accadendo inquietante queste ore. La trattativa per l’elezione del presidente della Repubblica tra i leader dei dei gruppi parlamentari sembra riguardare non chi farà il presidente della Repubblica ma chi guiderà il governo e come sarà composto se sarà eletto Draghi. Sono consultazioni per il nuovo governo a cui partecipa il presidente del consiglio in carica che non è ancora stato eletto presidente della Repubblica e lo sarà solo se troverà un equilibrio su divisione dei ministri e guida del futuro governo. Questo scenario non si era mai visto nella storia della Repubblica e rappresenta una forzatura della nostra Costituzione”. Lo dichiarano i co-portavoce nazionali di Europa Verde Angelo Bonelli e Eleonora Evi e il segretario nazionale di sinistra italiana Nicola Fratoianni.

ORE 12.48 – ZAN: “SU RICCARDI NON C’È CONDIVISIONE”

“Riccardi? Il suo nome è stato fatto come perché andava incontro all’esigenza di trovare un accordo anche con il centrodestra. Il fatto che noi abbiamo votato schedabianca insieme al M5S dimostra che quel nome non è stato fatto, proprio per cercare una condivisione, un nome unitario. Quindi da questo punto di vista non mi pare che il nome di Andrea Riccardi sia in campo. Adesso attendiamo se ci saranno sviluppi per trovare un nome condiviso, serve assolutamente un nome che vada bene a tutti”. Così il deputato dem Alessandro Zan rispondendo a una domanda sulla candidatura di Andrea Riccardi che ha destato qualche perplessità nel mondo Lgtbq.

ORE 12.46 – TAJANI: “SENZA DRAGHI IMPOSSIBILE UN GOVERNO DI UNITÀ NAZIONALE”

“Senza Draghi è praticamente impossibile tenere in piedi un governo di unità nazionale. Non abbiamo messo veti su nessuno ma Draghi, nell’interesse dell’Italia, è indispensabile per tenere unita una maggioranza, non politica ma di unità nazionale, che sconfigga il Covid e metta in campo le riforme legate al Pnrr”. Così Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, parlando coi cronisti fuori dalla Camera.

ORE 12.14 – IL PLENUM TORNA A 1.009 ELETTORI: PROCLAMATA SESSA

L’aula della Camera ha proclamato la deputata Maria Rosa Sessa, prima dei non eletti nel listino forzista plurinominale Campania 2 di Salerno-Scafati e Battipaglia.Il plenum per l’elezione del Presidente della repubblica torna a 1009 e il quorum sale a 673 per le prime tre votazioni a 505 dalla quarta in poi. Sessa prende il posto di Vincenzo Fasano, deputato di Forza Italia morto domenica a 70 anni.

ORE 12.11 – IL CENTROSINISTRA VA VERSO L’INDICAZIONE DELLA SCHEDA BIANCA

MoVimento 5 Stelle, Pd e Leu torneranno a incontrarsi oggi alle 15, per fare il punto della situazione. A quanto si apprende l’indicazione, anche oggi, sarebbe diconfermare la scheda bianca.

ORE 12.10 – LETTA E RENZI BOCCIANO L’IPOTESI FRATTINI

Pd e Italia viva insieme contro l’ipotesi Franco Frattini al Quirinale. Il candidato che la stampa identifica come il possibile trait d’unione tra Lega e M5s trova l’opposizione netta di Enrico Letta e Matteo Renzi. Il segretario dem spiega a Cnbc che per il Quirinale “abbiamo bisogno di un profilo atlantista e che rassicuri i mercati. Quando parlo di atlantismo mi riferisco a quello che sta accadendo fra Ucraina e Russia. Dobbiamo difendere l’Ucraina. Abbiamo bisogno di qualcuno che unisca il Paese, come ha fatto Mattarella, e che sappia rassicurare e che sappia riaffermare chiaramente l’atlantismo dell’Italia. È uno dei requisiti più importanti in questo momento”.

Di prima mattina Renzi ha spiegato che “sulla questione della collocazione internazionale dell’Italia non si scherza, Italia Viva non sosterrà candidati che non abbiano un profilo in purezza europeista e atlantista. Lo dico con chiarezza: su questo punto faremo le barricate”. A Frattini il centrosinistra rimprovera le posizioni filo-russe, sostenute peraltro proprio all’epoca del Conte I, quando da presidente della Sioi difese le dichiarazioni del premier Conte a sostegno di Mosca.

ORE 12.02 – TOTI: “FRATTINI? NOME LETTO SUI GIORNALI”

“Non conosco molto bene Franco Frattini, lo ricordo da ministro degli Esteri e come esponente politico, è sicuramente un curriculum di tutto rispetto, però francamentel’ho letto sui giornali, non ne ho parlato con nessuno, potrebbe essere uno dei tanti nomi che girano in queste ore”. Così il presidente della Regione Liguria e cofondatore di CoraggioItalia, Giovanni Toti, a “L’aria che tira” su La7.

ORE 11.55 – ALLE 16.30 IL CENTRODESTRA DARÀ UNA ROSA DI NOMI

