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LIVE | Trump minaccia l’Iran: “48 ore per riaprire Hormuz o distruggeremo le centrali”

Redazione-web
By Redazione-web

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ORE 5.45 – LE PAROLE DEL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI

ROMA – “Se l’Iran non aprirà completamente, senza minacce, lo Stretto di Hormuz entro 48 ore, gli Stati Uniti colpiranno e distruggeranno le sue centrali elettriche, iniziando dalla più grande”. È l’ultimatum lanciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un messaggio pubblicato su Truth nella notte italiana.
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