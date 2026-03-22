LIVE | Trump minaccia l’Iran: “48 ore per riaprire Hormuz o distruggeremo le centrali”

ORE 5.45 – LE PAROLE DEL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI

ROMA – “Se l’Iran non aprirà completamente, senza minacce, lo Stretto di Hormuz entro 48 ore, gli Stati Uniti colpiranno e distruggeranno le sue centrali elettriche, iniziando dalla più grande”. È l’ultimatum lanciato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un messaggio pubblicato su Truth nella notte italiana.

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