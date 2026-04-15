LIVE | Trump, teaser ad oltranza: “Assisterete a due giorni straordinari”

ROMA – Guerra in Medio Oriente, giorno 47. Dopo un primo incontro a Washington mediato dagli Usa. Israele e Libano hanno ribadito che le posizioni al tavolo sono distanti ma che si incontreranno di nuovo. Nel frattempo però Israele non ha mei smesso di bombardare il Libano e Hezbollah ha chiarito che in ogni caso non rispetterà eventuali accordi tra le parti. Trump, nel frattempo, continua a parlare più o meno a tutti, contro tutti.

7:15 – VANCE: L’IRAN PROSPERERA’ SENZA IL NUCLEARE

J.D. Vance dice che l’Iran “prospererà” se si impegnerà a non dotarsi di armi nucleari. Il vicepresidente americano lo ha detto Intervenendo a un evento di Turning Point USA in Georgia, aggiungendo che Trump “non vuole concludere un piccolo accordo. Vuole concludere un grande accordo. Renderemo il Paese economicamente prospero e inviteremo il popolo iraniano a entrare nell’economia mondiale”.

7:00 – TRUMP PROMETTE “DUE GIORNI STRAORDINARI”

“Penso che assisterete a due giorni straordinari”, ha detto Trump al giornalista della ABC Jonathan Karl. Il Presidente americano ha lasciato intendere che i colloqui con l’Iran potrebbero riprendere in Pakistan, e che “potrebbe finire in entrambi i modi, ma penso che un accordo sia preferibile perché così potranno ricostruire… Ora hanno davvero un regime diverso. In ogni caso, abbiamo eliminato i radicali”.

6:30 – DI NUOVO IL PAPA

Trump è tornato su Truth, di nuovo contro il Papa: “Qualcuno per favore può dire a Papa Leone che l’Iran ha ucciso almeno 42.000 manifestanti innocenti e completamente disarmati negli ultimi due mesi, e che per l’Iran possedere una bomba nucleare è assolutamente inaccettabile? Grazie per l’attenzione”.

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