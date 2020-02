LIVEBLOG – Inter-Napoli, ironia social: la tragedia della Coppa Italia sono i telecronisti

LiveBlog Inter Napoli | Gli azzurri di Gattuso, reduci dalla sconfitta in campionato contro il Lecce di Liverani, affrontano i ragazzi di Conte. Il match vedrà molti cambi di formazione rispetto all’ultimo undici titolare sceso in campo. Il tecnico azzurro, infatti, ha deciso di escludere due big dalla formazione titolare. Cosa succederà qui in campo? Il LiveBlog di CalcioNapoli1926.it è qui per scoprire tutto quello che succederà fuori dal rettangolo verde, nel mondo del web: alla ricerca di tutti i commenti, foto, meme più divertenti! Pronti, partenza, via all’ironia social.

INTER NAPOLI, INIZIA IL PRIMO TEMPO

Gattuso sotto accusa per la formazione che ha occupato il campo.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/gerardocasucci1/status/1227676489002487814″]

I tifosi, da casa, non sembrano gradire molto la telecronaca RAI per le partite di Coppa Italia.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/carcalifano/status/1227678163699994628″]

Ancora critiche nei confronti dell’emittente televisiva nazionale.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/hevalwoland/status/1227679100254461952″]

