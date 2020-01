LIVEBLOG – Napoli-Juventus, ironia social: il bambino non gradisce la maglia bianconera

LiveBlog Napoli Juventus | Gli azzurri di Gattuso, reduci dalla vittoria in Coppa Italia contro la Lazio, affrontano la squadra di Sarri. L’ex tecnico partenopeo torna nel tempio di Diego Armando Maradona, questa volta da rivale. L’accoglienza, prima del match, non è stata delle migliori. Cosa succederà qui in campo? Il LiveBlog di CalcioNapoli1926.it è qui per scoprire tutto quello che succederà fuori dal rettangolo verde, nel mondo del web: alla ricerca di tutti i commenti, foto, meme più divertenti! Pronti, partenza, via all’ironia social.

Palla al centro, l’arbitro dà il via a Napoli Juventus

Prima del fischio d’inizio, uno dei bambini che ha accompagnato i calciatori si è reso subito protagonista. Indicando la maglia bianconera che stava indossando in quel momento, con la mano ed il volto contrariato, ha palesato il poco gradimento per quei colori.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/DaniDiRoma/status/1221520736764026885″]

