liverpool-ancora-ko,-brentford-vince-3-2

(Adnkronos) – Non accenna a fermarsi la crisi del Liverpool che non riesce più a vincere in Premier League. I Reds hanno incassato, infatti, il quarto ko consecutivo, cedendo per 3-2 sul campo del Brentford. Padroni di casa in vantaggio grazie ai gol di Dango Ouattara e Schade nel primo tempo, con Kerkez che riapre la gara prima dell’intervallo per la squadra di Slot, ma al 60′, Igor Thiago firma il tris su rigore e non basta il ritorno al gol di Salah all’89’. Il Liverpool resta così a 15 punti, mentre il Brentford sale a 13.  

