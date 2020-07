Livorno, porto del futuro: logistica, efficienza e sostenibilità con tecnologie 5G

Meno emissioni, ma anche maggior risparmio energetico, riduzione dei tempi di transito e crescita professionale del personale. L’introduzione delle tecnologie 5G in un sistema complesso com’è quello dei porti commerciali porta vantaggi ambientali, economici e sociali. Sono queste le conclusioni del progetto di ricerca nato dalla partnership tra soggetti privati e pubblici “Logistics of the future in Sustainable Smart Ports”, che vede tra i protagonisti Fondazione Eni Enrico Mattei, Ericsson Italia, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e il Consorzio Nazionale Interuniversitario delle Telecomunicazioni (CNIT). Si tratta di un progetto che si integra all’interno del programma di ricerca Europeo Corealis che ha come obiettivo l’analisi dell’impatto delle nuove tecnologie della connettività (5G) all’interno delle piattaforme logistiche portuali.

