Liz Truss si dimette e sul web scatta l’ironia, anche di Ryanair

ROMA – La premier britannica Liz Truss si è dimessa dopo soli 45 giorni a Downing Street. Una notizia bomba che ha scosso il Regno Unito e il mondo intero, ma che che ha anche generato molta ironia sul web. In molti hanno sottolineato con l’ex premier sia riuscita nell’ardua impresa di ricevere il suo incarico qualche giorno prima della morte della Regina Elisabetta, per dileguarsi poco dopo.

C’è poi chi fa paragoni con la situazione italiana, auspicando una fine rapida anche al governo che si sta formando in questi giorni. “È in accettabile che ci superino anche su questo”, commenta un utente.

manifestando con tutta me stessa che il prossimo governo italiano duri meno di quello di liz truss perché è inaccettabile che gli inglesi ci superino pure in questo record pic.twitter.com/ldAiCIX2bQ

A fare ironia prima del tempo, ci aveva pensato Ryanair già a fine settembre. Su Twitter la compagnia low cost aveva pubblicato un’immagine di un biglietto aereo a nome dell’ex premier britannica. Immagine che rivista oggi appare profetica. Sotto un utente commenta: “Assicuratevi che non sia rimborsabile. Sappiamo che a lei piace questa cosa”. “Non si fanno eccezioni, non preoccuparti”, la replica ironica della compagnia sull’account ufficiale.

Booking that came down today? #WhereisthePM pic.twitter.com/ySJP28B2xD

— Ryanair (@Ryanair) September 28, 2022