Llorente: “Dispiace per come è andata a Napoli, ci tenevo tanto! Ma…”

Fernando Llorente ha iniziato la sua nuova avventura all’Udinese debuttando oggi contro lo Spezia. L’attaccante spagnolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della sua squadra ed ha spiegato anche cosa non ha fuzionato nella sua avventura a Napoli.

Llorente e l’avventura di Napoli

Ecco le parole di Llorente:

“Mi hanno sempre parlato molto bene dell’Udinese: ha un’organizzazione impressionante. Sono rimasto sorpreso quando sono arrivato qui: questo è un top club in questi termini. Cosa non ha funzionato a Napoli? Non ho avuto la giusta continuità, non ho potuto dare il meglio di me e questo mi dispiace perché ci tenevo tanto”.

