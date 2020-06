Fernando Llorente in giro per Napoli. Lo spagnolo infatti è stato beccato in giro all’ombra del Vesuvio in compagnia di un Vincenzo Esposito. Di seguito l’incontro.

Llorente in giro per Napoli con Vincenzo Esposito

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

Pomeriggio in città per Fernando Llorente. Avvistato nel pomeriggio con Vincenzo Esposito, ex calciatore di Parma, Catania, Avellino,Verona,Ancona,Cesena, Cagliari, e Monza. Ma si tratta di un napoletano doc: oggi lavora nello staff giovanile della Hellas Verona. I due hanno girato la città nei luoghi più suggestivi e storici assaporando un ottimo caffè napoletano, in attesa della partita di domenica contro la Spal.

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

The post Llorente in giro per Napoli con Esposito: caffè e passeggiata! La foto appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento