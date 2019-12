Llorente per Politano: lo scambio intriga. Le possibilità

Scambi, intrecci e ipotesi: il Napoli sta lavorando sul mercato in attacco per portare un’altra freccia sulla fascia. Si tratta di Politano. Il Mattino ha evidenziato delle possibilità nello scambio con l’Inter e ha manifestato interesse in merito.

Politano-Llorente si può fare. Gli altri affari

Si continuerà a lavorare per lo scambio Politano-Llorente: a Gattuso un altro esterno d’attacco come l’interista (seguito anche dalla Fiorentina che lo prenderebbe a titolo definitivo) potrebbe essere utile, mentre la casella dei centravanti è già occupata da Milik e Mertens. Conte a sua volte accoglierebbe positivamente l’arrivo dello spagnolo come possibile alternativa da prima punta a Lukaku. L’ingresso eventuale di un altro esterno offensivo presupporrebbe l’uscita di Younes, l’attaccante tedesco che potrebbe passare a un club di Bundesliga. Come esterno di attacco è seguito Boga del Sassuolo, mossa per giugno.

