Llorente proposto a ben sei club (anche a Juve e Inter), ma per il momento…

Stando a indiscrezioni raccolte dai colleghi del sito Calciomercato.com (portale che da sempre condivide news e anteprime legate ai trasferimenti dei calciatori) il Napoli ha deciso di lasciar partire Fernando Llorente senza chiedere alcun corrispettivo per il suo cartellino. Il club infatti, vuole risparmiare sul lauto ingaggio percepito dal giocatore. Il contratto scade a giugno e il giocatore percepisce una cifra pari a 2,5 milioni di euro. L’attaccante – ricordiamo – non rientra nei piani tattici di Gattuso.

Llorente, ciao ciao Napoli

Secondo i colleghi sono queste le intenzioni del Napoli sul calciatore. Il club caro al presidente De Laurentiis è pronto a lasciarlo partire gratis, per risparmiare il 50% del suo ingaggio, ora tocca al suo entourage trovargli una sistemazione. In questi giorni è stato offerto a Inter e Juventus, che cercano un attaccante di scorta, così come a Benevento, Parma e Sampdoria, che ha però scelto di fare un tentativo per Cutrone. Al momento nessuna pista va esclusa, il fatto di aver giocato con il contagocce non è però un punto a suo favore. Insomma, il giocatore è proposto un po’ a tutte le compagini di Serie A, ma al momento non ci sono grandi novità. Dispiace constatare che su 18 apparizioni in maglia azzurra Llorente abbia segnato solo quattro gol. Un bottino davvero misero se si considera l’importanza del suo ingaggio.

