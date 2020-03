Llorente: “Uniti ce la faremo, coraggio! Mi dispiace per chi ha perso amici e familiari”

Fernando Llorente, attaccante del Napoli, ha diffuso un messaggio su Twitter:

“In questi momenti di difficoltà vorrei mandare un messaggio di sostegno e forza per tutti. Mi dispiace tanto per le persone che hanno perso familiari o amici in questa terribile pandemia. GRAZIE MILLE a tutti quelli che sono in prima linea, che giorno dopo giorno lavorano dando il meglio di se stessi, nonostante lo stress e la pressione che sopportano. Vorrei incoraggiare tutti e dirvi che uniti ce la faremo. Forza”.

