lunedì, 17 Novembre , 25
lma,-ascione-(daiichi-sankyo):-“quizartinib-riduce-del-22%-rischio-mortalita”
Lma, Ascione (Daiichi Sankyo): “Quizartinib riduce del 22% rischio mortalità”

Lma, Ascione (Daiichi Sankyo): “Quizartinib riduce del 22% rischio mortalità”

DALL'ITALIA E DAL MONDOLma, Ascione (Daiichi Sankyo): "Quizartinib riduce del 22% rischio mortalità"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “L’inibitore tirosin chinasico orale quizartinib, nel suo studio pivotale Quantum-First, ha dimostrato di ridurre il rischio di mortalità del 22% con una sopravvivenza mediana globale di 31,9 mesi verso i 15,1 mesi del braccio di controllo a base di sola chemioterapia. Un raddoppio in termini di sopravvivenza globale ad un follow-up mediano molto lungo, pari a 39,2 mesi”. Così Gilda Ascione, Medical Director e Head of Oncology Medical Affairs di Daiichi Sankyo Italia, al media briefing organizzato oggi dalla farmaceutica a Milano in occasione della rimborsabilità della nuova opzione terapeutica per la leucemia mieloide acuta (Lma) Flt3-Itd positiva di nuova diagnosi, una forma aggressiva associata a un rischio maggiore di recidiva e a una prognosi sfavorevole. “Quizartinib riceve l’indicazione e la rimborsabilità in Italia per i pazienti con leucemia mieloide acuta Flt3-Itd positiva – precisa Ascione – in associazione a chemioterapia di induzione standard a base di citarabina e antraciclina e chemioterapia di consolidamento standard a base di citarabina, seguite da monoterapia di mantenimento per un massimo di 36 cicli nei pazienti con lma di nuova diagnosi positiva per la mutazione Flt3-Itd”.  

Questo “inibitore tirosin chinasico”, di seconda generazione, “altamente potente e selettivo, agisce direttamente sul recettore Flt3 che, quando mutato, è costitutivamente attivo a livello cellulare. Nel momento in cui quizartinib entra all’interno della cellula attraverso la membrana cellulare – illustra Ascione – si lega al dominio Itd e va a bloccare la cascata chinasica a valle del recettore che è responsabile di un blocco della proliferazione delle cellule leucemiche”. Si tratta di “un’azione favorente la differenziazione cellulare in cellule attive e ‘fisiologiche’ e una induzione dell’apoptosi, ovvero della morte cellulare delle cellule leucemiche stesse”, conclude.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.