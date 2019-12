Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sull’annata del Napoli.

Le parole di Lo Monaco sul’annata del Napoli

“Se sono poche le partite da ricordare del Napoli, vuol dire che l’annata è nata male e proseguita peggio perché i risultati sono stati negativi rispetto le aspettative“. Di Lorenzo? Nota positiva, per il resto anche calciatori affermati come Koulibaly non stanno rendendo come dovrebbero. Lozano? Capisco sia considerato un flop alla luce di quanto fatto finora, ma lui non è una punta centrale e prenderlo per farlo giocare lì davanti è stato azzardato. Ancelotti? Ha vinto tanto, ma a Napoli ha fallito. Poi, possono esserci tante motivazioni, ma il fatto certo è che il Napoli ora si trova a centro classifica e deve risalire la china”.

The post Lo Monaco: “Di Lorenzo nota positiva, Koulibaly non sta rendendo come dovrebbe. Ancelotti ha fallito a Napoli” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento