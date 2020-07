Lo Monaco: “Il canale della Lega è da tempo sul tavolo della Serie A”

Uno dei principali argomenti che animano la Lega Serie A è quello legato ai diritti tv con Sky non ancora pronta a pagare quel che resta. Una condizione che ha maturato del malcontento nella dirigenza di diversi club. Anche quella del Napoli con De Laurentiis che ha indetto un incontro presentare un nuovo progetto in vista della prossima stagione calcistica. Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco ha fatto il punto della situazione.

Le parole di Lo Monaco

“Il canale della Lega? E’ un progetto che le squadre stanno accarezzando da tempo. Chi meglio di Aurelio De Laurentiis può definirlo nei dettagli. E’ un’iniziativa lodevole. De Laurentiis nel Consiglio Federale? Non lo so, per la serie A ci sono Lotito, il presidente e Marotta. Se dovesse esserci qualche defezione, la serie A dovrebbe proporre un’alternativa”.

Sul mercato: “Osimhen è un profilo importante e potrebbe migliorare nel campionato italiano, ma non si può andare troppo dietro ai giochi di mercato”.

