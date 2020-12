Lo Monaco: “Le quattro sconfitte sono indicative, ma ci sono tante assenze. Milik? Ormai è perso”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto il dirigente Pietro Lo Monaco sulla situazione del Napoli in seguito alla dura sconfitta rimediata contro la Lazio: “Credo che questo campionato lasci aperto uno scenario dove possono vincere varie squadre, il Napoli poteva essere tra queste. La mancanza di continuità, dettata anche dall’essere cinici e presenti senza subire cali e flessioni, è un fattore. Le 4 sconfitte sono un dato indicativo. Non dimentichiamo che in questi ultimi tempi ci sono tante assenze. Le grandi squadre le fanno i grandi giocatori, al di là dell’annesso e connesso che gira intorno”.

Lo Monaco sui valori del Napoli

“A Napoli la scelta della società è quella di depositare tutto nelle mani del presidente e dell’AD. Diversamente, la cosa si sarebbe potuta gestire in maniera differente. Dovrebbe essere la proprietà a dare al DS la forza e la capacità per gestire un certo tipo di situazione. Gestione Milik? Braccio di ferro che va avanti a lungo, da febbraio può stipulare contratti per il futuro. La cosa è difficile da arginare ora. Mi sembra difficile si possa risolvere, il giocatore è praticamente perso. Al calciatore invece bisognerebbe far capire che stare fermo altri 6 mesi significherebbe perdere gli Europei ma io credo che lui ora voglia solo andare via alle sue condizioni”.

