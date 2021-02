Lo scherzo del GF Vip a Tommaso Zorzi: la finale si sposta di due settimane | Video Mediaset

Il Grande Fratello Vip ha pensato di organizzare uno scherzo a Tommaso Zorzi: comunicargli che la finale si allunga ancora e che si sposta quindi di due settimane. Complici i suoi compagni di avventura, Tommaso dentro o fuori? Gli altri vip sono stati stati avvisati che fosse uno scherzo, l’unico che non ne era a conoscenza era l’influencer meneghino che non prende in considerazione assolutamente l’eventualità di restare. Alla fine svelano che è uno scherzo. Ecco Il Video Mediaset.

