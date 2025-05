lo-“schiaffo”-di-brigitte-a-macron-innesca-polemiche-online

Roma, 26 mag. (askanews) – Immagini che hanno fatto il giro del mondo, suscitando reazioni tra l’ilare, il curioso, il dubbioso. Riprese diffuse dall’Associated Press mostrano il presidente francese Emmanuel Macron ricevere una manata da una figura non direttamente ripresa, ma immediatamente diventa chiaro che è la moglie Brigitte appena la coppia presidenziale si affaccia al portello dell’aereo di stato transalpino atterrato all’aeroporto di Hanoi.

Dopo l’apparnete schiaffo, il capo dello Stato francese si mostra sorpreso, ma si volge rapidamente e saluta verso l’esterno. Poi, la coppia presidenziale scende la scaletta: Macron tende il braccio verso la moglie come fa di solito, ma lei non glielo prende e si aggrappa al corrimano della passerella. L’Eliseo ha inizialmente negato l’autenticità delle riprese, poi ne ha confermato la veridicità. Un collaboratore del presidente – secondo quanto riporta l’agenzia di stampa France Presse – ha parlato di una banale “piccola lite” tra coniugi. “E’ stato un momento in cui il presidente e sua moglie si sono sfogati un’ultima volta prima dell’inizio del viaggio, prendendosi bonariamente in giro”, ha infine commentato lunedì l’entourage di Emmanuel Macron ai giornalisti che seguono il tour. “S’è trattato – ha aggiunto – d’un momento di complicità. Non sarebbe dovuto essere materiale da dare in pasto ai complottisti”.

La coppia presidenziale francese ha iniziato da Hanoi un giro di circa una settimana in Asia sudorientale. Si recherà anche in Indonesia e a Singapore.