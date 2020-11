AGI – Lo scienziato iraniano-svedese Ahmadreza Djalali, condannato a morte in Iran per spionaggio, rischia di salire sul patibolo nei prossimi giorni e sarebbe prossimo a essere trasferito nel carcere dove avverrà l’esecuzione. Lo avrebbe rivelato lo stesso Djalali a sua moglie Vida Mehrannia in una telefonata.

Il quarantanovenne, medico e docente presso il Karolinska Institute di Stoccolma, è stato arrestato con l’accusa di spionaggio nell’aprile 2016, mentre era in visita in Iran per partecipare a una conferenza scientifica, ed è stato condannato a morte l’anno successivo. Le autorità – secondo quanto riferito dalla moglie – intendono trasferire l’uomo dalla prigione di Evin a Teheran alla prigione di Rajaei-Shahr nella città di Karaj “nei prossimi giorni” per eseguire la condanna a morte.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Lo scienziato condannato in Iran per spionaggio è prossimo all’esecuzione proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento