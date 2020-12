AGI – Nè con Giuseppe Conte, nè con Matteo Renzi: il Partito Democratico “non partecipa a dispute interne al governo”, fa sapere Nicola Zingaretti in un post su Facebook in cui trapela una certa inquietudine per lo stato di salute di governo e maggioranza. L’oggetto implicito dell’intervento del segretario è lo scontro in corso fra il premier e il leader di Italia Viva sulla governance del Recovery Fund.

Ieri, nel suo intervento al Senato, Matteo Renzi ha messo sul piatto la permanenza del suo partito nel governo, dicendo chiaramente che se sono le poltrone l’obiettivo di Giuseppe Conte,

L'articolo Lo scontro fra Conte e Renzi minaccia il governo. Zingaretti richiama i duellanti proviene da Notiziedi.

