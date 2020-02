Lo scontro sulla prescrizione si sposta in Parlamento

Alla Camera la maggioranza, pur orfana dei voti di Italia viva, dovrebbe uscire vittoriosa dalla conta in Aula sulla prescrizione. Sia in commissione, quando si voteranno gli emendamenti dei renziani (il cosiddetto ‘lodo Annibali’) al decreto Milleproroghe, dove dovrebbe prevalere la bocciatura per 3-4 voti, tanto più in Aula, dove la forbice si allarga e l’affossamento dei tentativi di stoppare la riforma Bonafede avrebbe la meglio per almeno una decina di voti.

Stesso discorso quando e se si arriverà a votare sulla proposta di legge di Forza Italia, la proposta di legge Costa: anche senza i voti di Italia viva,

