Lo scontro tra Antonella Elia e Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip | Video Mediaset

In Studio Elisabetta Gregoraci si scontra con Antonella Elia facendo scoppiare così una lite che coinvolge anche Matilde Brandi che naturalmente si scaglia contro l’opinionista del reality di canale 5. Le due donne non sembrano gradire la presenza l’una dell’altra, nel senso che la Elia pensa che la Gregoraci fa troppo sfoggio della sua ricchezza e del suo status. La Gregoraci invece replica: “Antonella, tu hai fatto anche il GF, da te mi aspettavo una solidarietà femminile che non c’è stata. Potevi fare delle critiche certo, ma non così pesanti”. Ecco il Video Mediaset.

