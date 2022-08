Lo scrittore Salman Rushdie aggredito sul palco a New York

ROMA – È stato aggredito mentre stava partecipando a un evento a New York lo scrittore indiano naturalizzato britannico Salman Rushdie, destinatario nel 1989 di una condanna a morte per blasfemia, o fatwa, e di una taglia da parte dell’allora guida suprema dell’Iran, l’ayatollah Ruhollah Khomeini. Stando a quanto riferiscono testimoni rilanciati dalla stampa internazionale un uomo è salito sul palco del Chautauqua Institution, la sede dell’omonimo ente no profit, colpendo con un coltello, o forse anche solo con dei pugni, lo scrittore.

L’autore dell’aggressione sarebbe già stato fermato. Rushdie era stato oggetto degli attacchi dell’Iran per via del suo libro “I versetti satanici”, pubblicato nel 1988 e ritenuto blasfemo nei confronti della figura del Profeta Maometto. Le autorità iraniane hanno col tempo preso le distanze dalla fatwa emessa da Khomeini.

