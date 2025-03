Lo scudo nucleare di Macron per l’Europa: “Mosca è una minaccia”

ROMA – La guerra tra Russia e Ucraina sta cambiando molto rapidamente gli assetti mondiali. Dopo la sospensione degli aiuti militari degli Usa, nei confronti di Zelensky, l’Europa cambia strategia e Ursula Von Der Leyen annuncia il piano di riarmo. Secondo il New York Times, l’Ucraina potrebbe tornare a ricevere il sostegno statunitense, solo quando accetterà le condizioni della Casa Bianca.

Alla vigilia del Consiglio Ue sul riarmo e a seguito della crescente instabilità mondiale, il presidente francese Macron con un discorso alla nazione, ha parlato di “deterrenza nucleare francese per proteggere gli alleati europei”. “Entriamo in una nuova era”, ha spiegato. “La minaccia russa tocca tutti chi può credere che si fermerà?”. Visto lo spostamento “di soldati nordcoreani e attrezzature iraniane”, per Macron il conflitto russo-ucraino si sta allargando, aumentando il rischio di un conflitto globale: “La Russia di Putin viola i nostri confini per assassinare gli oppositori, manipola le elezioni in Romania e Moldavia, organizza attacchi informatici contro i nostri ospedali per bloccarne il funzionamento”.

Per questo il presidente francese, ha annunciato l’intenzione di aprire un dibattito sulla possibilità di estendere la deterrenza nucleare francese ad altri Paesi europei: “Ho deciso di aprire un dibattito strategico sulla protezione dei nostri alleati in Europa da parte della nostra deterrenza nucleare”, precisando però che tale risorsa “è sempre stata e resterà nelle mani del Presidente della Repubblica”.

LA PROPOSTA DI MACRON

Nel suo discorso alla Nazione, Macron ha prospettato il dispiegamento delle forze europee in Ucraina, una volta raggiunta la pace, poi il messaggio per Trump: “Speriamo che gli Usa resteranno dalla nostra parte, ma dobbiamo essere pronti se non lo faranno”.

