Il 10 giugno al teatro romano di Nerone si terrà la fusione di suoni e forme

Un evento artistico che promette di ‘trasportare’ il pubblico in un mondo magico di intuizioni e ispirazioni. “Lo Scuncerto, Scultura in Concerto” celebra la connessione tra miti e arti, combinando la potenza della musica e la bellezza della scultura in una sinergia straordinaria.

Fin dall’antichità, artisti di diverse discipline hanno collaborato per creare opere che si ispirano e si nutrono reciprocamente. Questo scambio ha dato origine a movimenti artistici, ideali e correnti di pensiero che hanno modellato la storia dell’arte.

“Lo Scuncerto” si inserisce in questa tradizione millenaria, invitando il pubblico a partecipare al processo creativo in cui la materia prende forma, nota dopo nota, colpo dopo colpo.

Le note evocative delle musiche impressioniste, dai compositori Moquet a Debussy, forniranno l’ispirazione per la creazione dell’opera scultorea. Un viaggio emozionante attraverso suoni e forme, mentre ogni nota e ogni colpo di scalpello daranno vita al mito di Pan.

Un’esperienza unica per esplorare la creatività, attraverso una connessione con l’essenza stessa dell’arte. L’esibizione di scultura e concerto si fondono in un’unica entità artistica. L’ambiguità dell’evento stimola l’immaginazione, sperimenta il potere unificante dell’arte e la sua capacità di superare le barriere convenzionali.

L’iniziativa, che vedrà protagonista Vincenzo Gaudino (flautista), Carla Orbinati (pianista) e Bruno Gentile (scultore), è patrocinata da “Enfasi Gioielli”, un’eccellenza partenopea che crea gioielli in argento e oro con pietre preziose. La loro visione artistica dialoga in modo armonioso con la pittura e la scultura, offrendo una sinergia unica tra le diverse forme d’arte.

Il 10 giugno al teatro romano di Nerone (complesso archeologico di Napoli Sotterranea al Vico Cinquesanti), una data per gli amanti dell’arte e della creatività, rappresenta un invito a immergersi in un’esperienza inedita, in cui suoni e forme si fondono per creare un universo di ispirazione e celebrare la ricchezza dell’arte, aprendo le porte a nuove prospettive.

