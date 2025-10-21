lo-slogan-‘no-kings’-diventa-un’opera-di-harry-greb,-a-roma-trump-come-jeffe-joffer

martedì, 21 Ottobre , 25
UncategorizedLo slogan ‘No kings’ diventa un’opera di Harry Greb, a Roma Trump come Jeffe Joffer
ROMA – Come nella commedia cult ‘Il principe cerca moglie’, il presidente americano Donald Trump veste i panni del Re Jeffe Joffer in un’America che è scesa in piazza per manifestare contro il Re. È la nuova opera dello street artist romano Harry Greb, apparsa con il titolo ‘No kings’ sui muri di Trastevere. “Ho voluto ironizzare sulla figura che Trump sta cercando di ottenere attraverso i suoi provvedimenti, le sue strategie politiche- spiega l’artista- Un Re che, al contrario di quanto auspica il Tycoon, ha un potere in realtà limitato, nonostante si sforzi di mostrare i muscoli. E il suo popolo glielo ha ricordato. Ci sono state manifestazione oceaniche in tutte le maggiori città americane al grido di ‘No Kings’. La società americana, con tutte le sue contraddizioni, è una società nata dalla voglia assoluta, anche bagnata dal sangue (la guerra di Indipendenza americana) di essere un popolo indipendente. Trump, dunque, non può pretendere questo trono”, conclude lo street artist.

