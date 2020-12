Lo smart working ha funzionato per 6 aziende su 10

AGI – Il lavoro da remoto aumenta la produttività e resterà in dosi massicce anche dopo la pandemia, ma genera timori tra i dipendenti, preoccupati di dover essere sempre attivi. È quanto emerge dal report del Capgemini Research Institute “The future of work: from remote to hybrid”.

Il 63% delle organizzazioni afferma che la produttività dei dipendenti abbia subito un incremento nel terzo trimestre del 2020. Il merito sarebbe legato alla riduzione dei tempi necessari per raggiungere il luogo di lavoro, alla flessibilità degli orari e all’adozione di strumenti di collaborazione virtuale.

Le aziende stimano un aumento complessivo della produttività del 17% nei prossimi due o tre anni.

