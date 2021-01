Lo Spezia miete un’altra vittima illustre, ora c’è il Napoli! Arriva anche un comunicato del club azzurro

All’Olimpico di Roma i giallorossi di Paulo Fonseca vengono clamorosamente eliminati dallo Spezia (che dopo aver battuto il Napoli in campionato miete la seconda vittima illustre). La partita si chiude – dopo i tempi supplementari – con un netto 4-2 per la formazione ligure che ora affronterà di nuovo il Napoli nella Coppa nazionale.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO!

Lo Spezia passa all’Olimpico di Roma: Saponara è il mattatore

Il mattatore di serata è Riccardo Saponara che lascia la sua impronta sul passaggio del turno con una doppietta di pregevolissim fattura. A completare il quadro ci pensano l’ex Avellino Galabinov e Verde. In casa Roma non bastano i gol di Pellegrini (su rigore) e Mkhitaryan.

Arriva anche il comunicato del Napoli: “Il Napoli affronterà lo Spezia nei quarti di finale di Coppa Italia 2020/21. I liguri hanno battuto agli ottavi la Roma all’Olimpico per 4-2 dopo i tempi supplementari. Napoli-Spezia si giocherà mercoledì 27 gennaio allo Stadio Diego Armando Maradona”

SEGUICI SU FACEBOOK!