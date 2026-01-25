lo-spintone,-lo-spray-al-peperoncino,-l’aggressione-e-gli-spari:-sui-social-gli-ultimi-attimi-di-alex-pretti

(Attenzione, immagini video forti)

ROMA – Sono diversi i video che dai social mostrano gli ultimi istanti di vita di Alex Pretti, l’infermiere statunitense ucciso dagli agenti dell’Ice a Minneapolis. La lettura che ne danno il Dipartimento della sicurezza interna e lo stesso il presidente degli Usa Donald Trump parla di una morte causata dalla legittima difesa da parte di uno degli agenti che cercava solo di disarmare Pretti.Alcune testate e i media statunitensi mettono però in dubbio questa versione, ma anche il governatore del Minnesota Tim Walz e il sindaco di Minneapolis Jacob Frey – città in cui in poche settimane gli agenti Ice hanno ucciso due cittadini statunitensi e travolta dalle proteste civili per i raid anti-migranti- hanno espresso la propria indignazione di fronte a ciò che, diversamente, appare dai video diffusi sui social dagli stessi cittadini che hanno filmato l’aggressione (diventati ormai virali).

Dal video sembra che Pretti sia intervenuto in uno scontro tra un agente e un’altra persona, spinta violentemente per terra. Quindi l’infermiere viene colpito con lo spray al peperoncino e raggiunto da altri agenti, almeno 5, che lo iniziano ad aggredire con pugni e calci. Lui scompare, steso per terra. Si vedono persone avvicinarsi al gruppo, forse per aiutare Pretti, altre per riprendere la scena con il telefonino. Ad un certo punto uno degli assalitori si allontana con in mano una pistola. Le immagini rallentano, si sentono degli spari e poi lo schermo inizia a “muoversi” troppo e si interrompe. A quel punto per Pretti, probabilmente, ormai non c’è nulla da fare.

DIECI SPARI IN 5 SECONDI

In base alle ricostruzioni dei media statunitensi, Pretti prima di essere fermato e gettato a terra teneva in mano un telefono, non un’arma. Alcuni testimoni presenti hanno smentito che l’infermiere brandisse una pistola davanti agli agenti federali. L’infermiere molto probabilmente, secondo quanto riportato da Cnn, Nbc e altre emittenti, è intervenuto per aiutare una manifestante colpita dalla sostanza irritante, quando più agenti gli si sono scagliati contro bloccandolo a terra e colpendolo ripetutamente. Si sentono grida poi spari. In totale, sarebbero stati sparati 10 colpi in cinque secondi contro Pretti, immobilizzato a terra.

(video credit: eddiehanma/tiktok)

