Lo Sputnik arriva a San Marino, non sarà venduto a italiani   

AGI- Arrivati i primi 7500 vaccini russi ‘Sputnik V’, per la Repubblica di San Marino sarà domani il ‘Vaccine day’: a 25 operatori sanitari saranno somministrate le prime dosi del siero anti-Covid mentre per la prossima settimana è previsto l’avvio vero e proprio della campagna vaccinale. San Marino è l’ultimo paese europeo ad avviare la profilassi di massa: dopo i sanitari si passerà agli over 75, ai malati cronici, poi la fascia dai 60 ai 74 anni, le forze di polizia, il personale scolastico e infine il resto della popolazione.

L’obiettivo è di vaccinare 400 persone al giorno.

