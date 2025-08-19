Lo stadio di Douchy-Montcorbon è stato dedicato ad Alain Delon

A un anno dalla sua scomparsa, l’omaggio della città dove ha vissuto

Douchy-Montcorbon (Loiret), 19 ago. (askanews) – A un anno esatto dalla scomparsa, si è tenuta una cerimonia in onore di Alain Delon a Douchy-Montcorbon (Loiret): la cittadina in cui la star ha vissuto per diversi decenni ha voluto dare il nome del grande attore allo stadio comunale. Lo stadio di calcio di Douchy, situato a poche centinaia di metri dalla tenuta dove è sepolto l’attore, è stato ribattezzato “Stade Alain Delon” dopo una cerimonia tenutasi davanti a una cinquantina di persone, per lo più funzionari locali e giornalisti.Un centinaio di persone poi ha assistito anche alla proiezione del documentario “Douchy-Delon” nella sala comunale di Montcorbon.Alain Delon, leggenda del cinema mondiale, è stato sepolto il 24 agosto 2024, pochi giorni dopo la sua morte, avvenuta il 18 agosto all’età di 88 anni, nella più assoluta riservatezza della cappella della sua proprietà “La Br lerie”, acquisita nel 1971.L’attore riposa lì vicino ai suoi cani, come da lui stesso desiderato, una procedura eccezionale che ha richiesto l’autorizzazione della prefettura locale.