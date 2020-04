“Chiamiamolo CoronaEquity”. Con un’intervista al quotidiano di Torino La Stampa il viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni conia un nuovo termine e insieme lancia una nuova misura, che definisce “molto semplice” per aiutare le aziende a potersi ricapitalizzare. “Se in un’azienda fino a 250 dipendenti l’imprenditore intende fare un aumento di capitale – spiega Buffagni – lo Stato glielo raddoppia”, cioè “diventa un azionista di supporto, con l’obiettivo poi di uscire dopo qualche anno, e senza aggravi per l’impresa”.

Quindi, “se i soci mettono 100 mila euro, lo Stato ce ne mette fino ad altri 100 mila. Il meccanismo lo si sta perfezionando – assicura il viceministro alo Sviluppo economico – ma il senso è che quando l’impresa investe su sé stessa lo Stato investe sull’impresa”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “Lo Stato aiuterà le aziende a ricapitalizzare”, dice Buffagni proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento