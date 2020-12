AGI – Firmato l’accordo per l’ingresso dello Stato in ArcelorMittal. La notizia della firma è arrivata intorno alle 22.30 dopo una giornata vissuta sul filo dell’attesa tra telefonate e call che si sono incrociate. “Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, e il ministro dell’Economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, esprimono soddisfazione per la firma dell’accordo di co-investimento tra Invitalia e Arcelor Mittal per l’ex Ilva”, si legge nel comunicato congiunto in cui si specifica che “l’accordo prevede un significativo impegno finanziario da parte dello Stato italiano e rappresenta un passo importante verso la decarbonizzazione dell’impianto di Taranto attraverso l’avvio della produzione di acciaio con processi meno inquinanti”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Lo Stato torna nell’acciaio, firmato accordo tra Invitalia e ArcelorMittal proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento