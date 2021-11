‘Lo stile dialogico di Papa Francesco’: ecco il nuovo libro per la collana ‘I quaderni del Consiglio regionale’

ANCONA – “La costante rintracciabile nell’opera bergogliana è data dalla volontà di Papa Francesco di misurarsi con gli aspetti più innovativi del nostro tempo e di farlo con la gioia del Vangelo, coinvolgendo credenti e non credenti”. Lo scrive il Presidente dell’Assemblea legislativa , Dino Latini, nella presentazione del volume “Lo stile dialogico di Papa Francesco” che va ad arricchire la collana dei “Quaderni del Consiglio regionale” e che è stato fatto pervenire direttamente al Pontefice.

Scritto dal professor Giancarlo Galeazzi, il testo riporta i contenuti delle quattro “Conversazioni tra filosofia e religione” promosse, tra il 2019 e il 2020, dal Comune di Camerata Picena con l’obiettivo di presentare alcuni documenti del magistero di Bergoglio, vale a dire le encicliche “Laudato si’” (2015) e “Fratres omnes” (2020) e le esortazioni apostoliche “Amoris laetitia” (2016) e “Christus vivit” (2018).

“Le questioni messe in luce nelle conversazioni – evidenzia Latini – sono da ritenersi cruciali per il nostro tempo, perché invitano ad avere cura della nostra terra, della società, della famiglia e dei giovani. La pubblicazione di questo volume vuole essere anche un omaggio a Papa Francesco nel nono anno del suo pontificato, riconoscendo la sua figura come punto di riferimento anche sul piano civile”.

