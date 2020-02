Fermare i voli diretti dalla Cina, come ha fatto l’Italia, non serve nella lotta contro l’epidemia da coronavirus. “L’Oms è stato molto chiara sul fatto che non servono le restrizioni ai viaggi, ma gli Stati membri hanno la competenza di queste decisioni” ha detto la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, sulla decisione di alcuni stati membri, tra cui l’Italia, di interrompere i voli da e per la Cina come misure precauzionale.

La Cina ha intanto aggiunto 254 nuovi decessi e altri 15.152 casi di contagio al bollettino dell’epidemia di Covid-19. A rendere note le nuove cifre, che tengono conto del cambio dei parametri diagnostici nella provincia epicentro del focolaio,

L’articolo “Lo stop ai voli dalla Cina non serve a fermare il coronavirus” proviene da Notiziedi.

