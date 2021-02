Lo stop allo sci costa 4 miliardi e mezzo. Garavaglia all’Agi, subito gli indennizzi

AGI – Lo stop allo sci costerà al turismo di montagna quattro miliardi e mezzo di euro. La cifra, messa sul tavolo dagli operatori del settore durante l’incontro avuto in Regione Lombardia con il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, sar quella da cui partirà l’analisi del governo per i ristori, anzi, come dice lo stesso esponete leghista, per gli indennizzi, perché “c’e’ stato un danno che è stato arrecato per una una scelta del governo. E i danni vanno indennizzati”.

Da rivedere, aggiunge in un’intervista esclusiva con l’AGI, anche tempi e modi delle comunicazioni. Al ministro non è andato giù che gli operatori abbiano saputo con 12 ore di anticipo che l’annunciata e attesa riapertura degli impianti sciistici non ci sarebbe stata.

