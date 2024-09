Lo straordinario immagini “Ballo in bianco” di Roberto Bolle

2000 ballerini alla sbarra in Piazza Duono a Milano

Milano, 9 set. (askanews) – Le straordinarie immagini de il “Ballo in Bianco”, momento clou di OnDance, la grande festa della danza di Roberto Bolle giunta alla sua settima edizione. Aperto a tutte le scuole di danza italiane e realizzato in collaborazione con AssoDanza, l’evento conferma tutta la sua forza con 2000 ballerini, tutti vestiti di bianco, che hanno preso parte a un’imperdibile lezione alla sbarra tenuta da Roberto Bolle e Nicoletta Manni in Piazza del Duomo di Milano .Il Ballo in bianco è stato trasmesso anche in diretta su Rai 1 e presentato dall’attrice Cristiana Capotondi, per permettere anche ai telespettatori a casa di assistere a questa magnifica classe.