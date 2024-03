Lo street artist napoletano Jorit elogia Putin: è “umano come tutti”

E a Sochi posa per una foto accanto a lui

Roma, 7 mar. (askanews) – Lo street artist napoletano Jorit ha partecipato al Festival della Gioventù a Sochi e durante il suo intervento ha elogiato il presidente russo Vladimir Putin, finendo sul palco accanto a lui per una foto. “Voglio mostrare all’Italia che sei un essere umano come tutti e contrastare la propaganda occidentale”, ha detto, riferendosi al leader del Cremlino.

Jorit è arrivato a Sochi lo scorso 3 marzo per partecipare al Festival e svelare un murales realizzato nell’ambito del Festival mondiale di arte di strada “New Forms”. “Quando ho pensato a quale potesse essere un modo per avvicinare Russia e Italia, ho pensato alla grande attrice Ornella Muti”, ha precisato.

Poi, spostatosi al Festival della Gioventù, ha preso la parola per fare una domanda e una richiesta a Putin: “L’arte può essere strumento per unire paesi e nazioni diverse?, ha chiesto, aggiungendo: “Vorrei chiederle il piacere di fare una foto insieme a lei, per mostrare all’Italia che lei è umano come tutti noi, per contrastare la propaganda occidentale e per ribadire che siamo tutti parte della comunità umana”.

Una richiesta che ha consentito a Putin di esprimere la sua ammirazione per l’arte italiana, che – ha detto – “ci ha sempre tenuti vicini”. “Ma non è solo l’arte che unisce i due popoli, ha spiegato il leader del Cremlino. “La lotta dell’Italia per l’indipendenza e Garibaldi non ci hanno forse uniti? Questo ci ha sempre uniti. Gli italiani hanno sempre avuto un desiderio di libertà nei loro cuori. Ciò significa che rispettate il desiderio degli altri popoli di fare le loro scelte e di scegliere il loro destino”, ha aggiunto Putin.