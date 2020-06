Lo studio CIES – De Ligt calciatore più costoso della Serie A. Subito fuori dal podio Fabian: i dettagli

Il CIES si occupa da anni di stilare classifiche basate sul valore dei calciatori. Quest’anno, ovviamente le classifiche sono molto condizionate dall’avvento del Coronavirus, che porterà ad un mercato molto più povero e nel quale i giocatori saranno valutati molto meno rispetto a prima. In molti precedentemente alla pandemia sostenevano in effetti che alcuni prezzi di alcuni calciatori fossero eccessivi. Ebbene, ora certamente ci sarà quel ridimensionamento che in tanti si auspicavano, e che il Fair Play Finanziario non era riuscito a realizzare. Per quanto riguarda il Napoli, nell’ambito della Serie A in classifica figurano Fabian Ruiz, Zielinski e Lozano.

Fabian quarto giocatore più costoso della Serie A: lo studio CIES

Il CIES, l’osservatorio economico mondiale sul calcio, ha stilato la classifica dei calciatori più costosi in Serie A. Al primo posto c’è De Ligt, con un valore superiore di poco ai 100 milioni di euro. A seguire Lautaro e Lukaku, rispettivamente a 98 e 90 milioni di euro. Subito fuori del podio c’è il primo giocatore del Napoli: Fabian Ruiz con un valore di 81 milioni di euro. Seguono poi Lozano e Zielinski, rispettivamente 15esimo e 19 esimo, con un valore che si aggira nella fascia dai 40 ai 50 milioni di euro. Da notare l’assenza in classifica di un colosso come Kalidou Koulibaly, considerato da anni uno dei migliori difensori al mondo. La stagione non brillante e gli infortuni hanno evidentemente fatto sì che il valore scendesse drasticamente.

