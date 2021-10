ROMA – “Ho appreso poco fa dagli organi di stampa di essere stato iscritto sul registro degli indagati a seguito dell’inchiesta di Fanpage. Al momento non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. Sono sereno e ovviamente a disposizione della Procura per chiarire quanto prima ogni aspetto di questa vicenda”. Così il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, a proposito della notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati con l’ipotesi di finanziamento illecito e riciclaggio. Con Fidanza, è indagato anche Roberto Jonghi Lavarini, detto ‘il Barone nero’.

Il caso su presunti finanziamenti illeciti, riciclaggio e relazioni di esponenti del partito di Giorgia Meloni con neofascisti e lobby nere è nato dopo un’inchiesta giornalistica di Fanpage rilanciata dalla trasmissione ‘Piazzapulita’ di La7. Un cronista si è infiltrato e ha documentato dialoghi su possibili operazioni in nero per finanziare la campagna elettorale di una esponente di FdI, Chiara Valcepina, che è stata eletta in Consiglio comunale e non risulta indagata.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Lobby nera, indagato l’eurodeputato FdI Fidanza: “Sono sereno” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento