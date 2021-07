L’obiettivo di De Luca: “Vogliamo rendere balneabile tutta la fascia costiera campana”

NAPOLI – “Uno degli obiettivi strategici della Regione Campania è avere il mare pulito e balneabile su tutta la fascia costiera, dal Volturno al litorale Domitio, dalle Costiere al Cilento”. Lo ha annunciato il governatore Vincenzo De Luca, inaugurando a Cetara (Salerno) la condotta sottomarina che collega i reflui al depuratore di Salerno. “È un’opera impegnativa – ha ricordato -, una condotta interrata di quasi 5 chilometri di lunghezza che ci consente di completare la depurazione su tutta la costiera amalfitana. Possiamo considerarlo un obiettivo storico raggiunto per avere il mare balneabile sulla costiera”.

“Il mare balneabile è la precondizione per avere un rilancio turistico – ha spiegato il presidente della giunta regionale – Oggi la seconda precondizione è avere un territorio sicuro dal punto di vista sanitario, ma anche qui credo che abbiamo fatto un miracolo mettendo in sicurezza, in anticipo, le costiere e le isole. Ora da questo punto di vista dobbiamo essere responsabili e prudenti. Ma possiamo dire che, per quelle che erano le premesse, abbiamo fatto un miracolo anche per quanto riguarda la stagione turistica”.

