Lobotka a Villa Stuart per le visite mediche | FOTO

Stanislav Lobotka è a Villa Stuart per sostenere le visite mediche col Napoli. Il centrocampista è entrato nella struttura intorno le 10 di questa mattina.

Lobotka al Napoli

Trentadue milioni investiti in quattro giorni: ai venti per Lobotka vanno sommati i dodici per Demme. Si sommano ai centoundici rilanciati sul mercato in estate. Fanno una somma niente male e spingono a fronteggiare ora una crisi bruciante e anche brutale, a colpi di quadricipiti. Lobotka più Demme significa un centrocampo più “ampio”: chiaramente più forzuto. Destinato ad allargare le opzioni dell’allenatore, a risistemare la squadra secondo un codice nuovo. Non ancora pienamente fruibile per assenza di interpreti ai quali il Napoli aveva rinunciato avendo altro per la testa, sei mesi fa. (clicca qui per leggere tutto)

