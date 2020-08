Stanislav Lobotka, centrocampista arrivato a gennaio al Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Denník Sport. Di seguito le sue dichiarazioni.

Lobotka: “All’inizio è stata dura con Gattuso, voglio i napoletani sugli spalti”

“Mi sono rivolto a Švantner per testare il mio stato di forma dopo aver concluso la stagione col Napoli e per studiare un programma di lavoro che migliori la mia condizione. Sono molto soddisfatto di quello che ho fatto durante la stagione. All’inizio è stata dura, perché Gattuso mi ha dato poche occasioni e poi è arrivata la pausa per il Covid-19. Al rientro in campo Gattuso ha iniziato a impiegarmi con continuità. Lo apprezzo molto come tecnico, parla chiaro e dà tante indicazioni. Col passare del tempo il nostro gioco è migliorato, abbiamo vinto la Coppa Italia, per noi è stata una grande soddisfazione. Peccato non aver lottato per la qualificazione in Champions, l’Atalanta non si è mai fermata. In futuro spero di giocare di più. Vorrei scendere sempre in campo, ma succede solo a gente come Messi e Cristiano Ronaldo. Sono affascinato dai napoletani. Adoro il loro modo di vivere il calcio. Peccato non aver potuto contare sul loro apporto nel finale di stagione. Speriamo di vederli presto di nuovo sugli spalti. Sono sempre stato un fan del Barcellona, ma non sono riuscito a chiedere la maglia a Messi. Sarà per la prossima volta”.

The post Lobotka: “All’inizio è stata dura con Gattuso, voglio i napoletani sugli spalti” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento