Che attacco a Lobotka ed Elmas! Enrico Fedele, noto dirigente sportivo nonché opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale8 nel corso della trasmissione Fuorigioco. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione: “Elmas e Lobotka sono due mezzi giocatori, Elmas in particolare non sa mai quello che vuole fare con la palla”.

“Lobotka ed Elmas? Due mezzi giocatori!”

Parole dure anche verso Petagna e Llorente: “Llorente è consumato mentre Petagna è funzionale al gioco, non vale molto però per il momento sta funzionando. Ha portato a casa 4 gol e 4 assist, ma è certo che le partite importanti si risolvono con Demme e Petagna. Ci devono pensare Zielinski, Lozano e Insigne”.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO!

Qualche giorno fa Beppe Savoldi, ex bandiera del Napoli ha rilasciato dichiarazioni simili a quelle di Fedele su Lobotka. Anzi, forse c’è andato giù anche più pesante… Queste le sue considerazioni: “La più grande delusione è Koulibaly, al di là dello stop. C’è qualcosa che non quadra in quella situazione. Se una squadra lo prende con Acerbi sarebbe il massimo al mondo. Ora però resto deluso. E poi Lobotka non so cosa ci faccia e chi lo abbia preso o da dove sia venuto…”.

IL PROFILO DEL GIOCATORE SLOVACCO!

The post “Lobotka ed Elmas? Due mezzi giocatori! Petagna non vale…” – Che attacco alla rosa del Napoli! appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento