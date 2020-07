Lobotka in ascesa dopo la ripresa del campionato: le ottime prestazioni insidiano Demme

Fin dall’arrivo di Diego Demme al Napoli, il calciatore tedesco di origini italiane è diventato fondamentale per Rino Gattuso. Il centrocampista ha sempre dichiarato d’ispirarsi all’ex campione del mondo ed evidentemente anche il tecnico del Napoli ha rivisto in lui alcune caratteristiche che gli sono appartenute. L’acquisto di Demme aveva praticamente offuscato quello ben più caro di Stanislav Lobotka, arrivato al Napoli dal Celta Vigo lo scorso gennaio, per 20 milioni più 4 di bonus.

Lobotka rinato alla ripresa della Serie A

In realtà, la ripresa del campionato oltre a valorizzare Hirving Lozano, sembra aver restituito al Napoli un Lobotka in grande spolvero e considerazione. Adesso è Demme che viene insidiato dal 25enne slovacco, che sta offrendo ottime prestazioni. Il calciatore mostra grande capacità di interdizione ma anche di ripartenza della manovra offensiva, lasciandosi coinvolgere in prima persona nelle azioni più propositive. Complice anche un migliore momento di forma fisica, il Napoli e Gattuso stanno finalmente godendo dell’ottimo acquisto del calciomercato invernale.

