A. Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Abraham Martinez, corrispondente del Celta Vigo di As. Queste le sue dichiarazioni su Lobotka.

LE PAROLE SU LOBOTKA

“David Costas, un compagno di squadra di Lobotka al Celta Vigo, è convinto che lo slovacco resterà fino a fine stagione. Le sue dichiarazioni rappresentano quelle di tutto lo spogliatoio. La sensazione è che sia un affare chiacchierato in Italia più che a Vigo. È una mezz’ala quindi rende più da numero 8 che da numero 5. È vero che il regista l’ha fatto al primo anno al Celta Vigo, ma poi l’allenatore ha preferito metterlo davanti alla difesa per compensare lacune difensive. Lobotka è un giocatore più offensivo e se il Napoli cerca un giocatore alla Jorginho, non dovrebbe prendere Lobotka. La sua cessione si potrebbe accettare perché ci sono due giocatori, Rafinha e Denis Suarez, che potrebbero sostituirlo, ma non credo che il Celta Vigo cederà Lobotka ad una cifre inferiore a 25-30 milioni. Immagino che nulla accadrà almeno fino a domenica: il Celta Vigo giocherà e poi ci sarà una settimana di riposo e proprio in questa sosta la trattativa potrebbe accelerare. Ciò che dice il Mundo Deportivo non è vero: loro non hanno neanche un inviato qui a Vigo”.

The post Lobotka – Napoli, affare più chiacchierato in Italia che a Vigo: tutto fermo fino a domenica – AS appeared first on Calcio Napoli 1926.

