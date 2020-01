Lobotka – Napoli, affare vicino alla conclusione: lo slovacco non è un regista classico

Stanislav Lobotka, centrocampista del Celta Vigo, è sempre più vicino al Napoli. La valutazione è fissata intorno ai 20 milioni di euro, ma sono da definire i bonus e le forme di pagamento. Arrivano, intanto, segnali molto positivi per la società di De Laurentiis. Per il match contro l’Osasuna, infatti, il calciatore era stato convocato. Questa sera, a sorpresa, non figura né tra i titolari né tra i panchinari.

Di seguito l’analisi che l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha dedicato al possibile ed imminente acquisto del Napoli.

L’ANALISI SU LOBOTKA

“Il Celta ha bisogno di qualche giorno per metabolizzare la situazione, mentre il Napoli avrebbe una certa fretta a chiudere perché ha bisogno di creare nuovi equilibri a centrocampo, col ritorno al 4-3-3. Magari lo slovacco non è un regista nel senso più classico del termine, ma sa creare gioco ed ha caratteristiche diverse rispetto agli altri centrocampisti (pochi comunque) attualmente nella rosa di un Napoli pensato da Carlo Ancelotti in maniera diversa”.

